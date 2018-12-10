روسيا: إدانة شرطي سابق بقتل 78 امرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت محكمة في سيبيريا، اليوم الإثنين، شرطي روسي سابق، باغتصاب وقتل 56 امرأة، مما يحوله إلى أسواء قاتل مُتسلسل في تاريخ روسيا الحديث.

وقتل ميخائيل بوفوكوف (54 عاما)، عشرات النساء بعد أن استدرجهن إلى سيارته في مدينته آنغارسك، واعتدى عليهن ومن ثم قتلهن بأبشع الطُرق، ليرهب سكان المنطقة على مدار نحو عقدين من الزمن.

وكان بوفوكوف أُدين عام 2015، بقتل 22 امرأة بين الأعوام 1992 و2010، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلا أن محققين أعادوا افتتاح الملف، ليجدوا أنه قتل 56 امرأة إضافية على الأقل، ليصل إجمالي عدد الضحايا 78 امرأة.

وقال المدعي العام الإقليمي، ألكسندر شكينيف، في تصريح للإعلام المحلي، إنه "لا شك أن بوفوكوف ارتكب جرائم القتل هذه، فقد أظهر بوضوح الأماكن التي دفنت فيها الجثث"، فيما يدعي بوفوكوف أنه قتل 84 امرأة.

واستطاع المحققون ربط هذه الجرائم ببوفوكوف، بعد أن استخدموا الحمض النووي بالمواقع التي ارتُكبت فيها جرائم القتل.

وأطلقت القنوات الإعلامية الروسية، لقب "مهووس آنغارسك" على القاتل المتسلسل، وكان التلفزيون الرسمي أجرى معه مقابلة من داخل سجنه عام 2015، وصف نفسه بـ"المنظف"، حيث ادعى أنه كان "يُعاقب" النساء لتصرفاتهن "غير الأخلاقية"، وعنى بذلك خروجهن للسهر، وترك أولادهن و أزواجهن في منازلهن.

وعاد بوفوكوف أكثر من مرّة إلى مواقع الجرائم التي ارتكبها، بدور رجل شرطة.

وقال شكينيف في المحكمة إن الخبراء الطبيين قرروا أن الدافع وراء القتل كان "هوس القتل، وهو رغبة لا تقاوم في القتل".

وسيُرسل بوفوكوف إلى سجن "الدلفين الأسود"، وهو السجن الأشد حراسة على الحدود البرية مع كازاخستان، وموجود في منطقة نائية بعيدة، ويضم أكثر المجرمين وحشية في روسيا. فرضت روسيا وقفا على عقوبة الإعدام في عام 1996.