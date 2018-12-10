شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني: الحديدة يجب أن تتبع الحكومة الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 _ فريق للتحرير:

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لـ«رويترز» اليوم (الاثنين) أن مدينة الحديدة الساحلية ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مضيفاً أن الحكومة مستعدة بقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء.

وقال اليماني، وهو أيضا رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع الحوثيين في السويد، إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.