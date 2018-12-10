شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التحالف: نبذل كافة الجهود لإنجاح مفاوضات السويد والان نبدء بالتفاصيل

- عدد التصاريح منذ بداية العمليات العسكرية 35413 تصريحا

- علاج 21 ألف من مصابي الجيش اليمني منهم 12725 في المملكة

- الدفعة الثانية من منحة المشتقات البترولية وصلت اليمن

- أسر 5 قيادات من الميليشيا وقتل 15 حوثيا

أكد العقيد تركى المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن ،أن " التحالف " يبذل كافة الجهود لإنجاح مفاوضات السويد ، ويتم توفير ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات ومواد الإغاثة في اليمن موضحا أن عدد التصاريح منذ بداية العمليات العسكرية حتى الأن بلغ 35.413 تصريح .

وأشار إلى أن التحالف يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم للحكومة الشرعية لعلاج المصابين ، حيث يتم علاج المصابين من الجيش اليمني داخل الأراضي اليمنية أو خارجها مثل المملكة و مصر و الأردن و الهند .

وقال المالكي في المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم في الرياض أنه اتم علاج 21 ألف من مصابي الجيش اليمني ، وبلغ عدد المصابين من الجيش اليمني والذين يتلقون العلاج داخل المملكة 12.725 جريحا ومصابا ، حيث يبذل مركز الملك سلمان للإغاثة جهودا كبيرة لعلاج اليمنيين .

وقال المالكي أن الدفعة الثانية من منحة خادم الحرمين الشريفين للمشتقات النفطية إلى اليمن قد وصلت ، وأن هذه الدفعة تشمل 97 ألف طن .

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن توغل الجيش اليمني بدعم من التحالف لمسافة نحو 50 كم في صعدة السيطرة وذلك بعد ضبط أسلحة وذخائر كانت في طريقها لميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات منها مخزنا للأسلحة الحوثية في تعز ، و أسر 5 من القيادات الميدانية من الميليشيا الحوثية وقتل 15 عنصر حوثي، بالإضافة إلى تدمير زوارق مفخخة جهزتها ميليشيا الحوثي لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر ، وتفجير وإزالة ألغام زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أن قوات الشرعية تقترب من إحكام الطوق على مدينة الحديدة ، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تتخذ من المدنيين دروعا بشرية في الحديدة .