انت الان تتابع رانيا المشاط: مصر استقبلت مليون سائح عربي في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢١ م

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة أصبح من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد، وإن السياحة العربية واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن مصر استقبلت مليون سائح عربي خلال عام 2018، كما ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية، بزيادة 57% عن السنوات السابقة. وأوضحت أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة إيمانًا منها بأهميتها كركيزة أساسية للاقتصاد القومي، مشددة على أن مصر هي بيت العرب وتفتح ذراعيها لأشقائها، ولا يمكن أن نغفل أهمية السياحة العربية بالنسبة لنا.

وأضافت المشاط، أن قطاع السياحة أصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية تاثيرًا في الاقتصاد العالمي، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المجلس الدولي للسياحة والسفر أن عائدات قطاع السياحة تمثل 10% من الناتج الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 8.3 تريليون دولار، وخلق فرص عمل تصل إلى 300 مليون فرصة، وكذلك مساهمة القطاع في