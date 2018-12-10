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انت الان تتابع رانيا المشاط: مصر استقبلت مليون سائح عربي في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢١ م
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة أصبح من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد، وإن السياحة العربية واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن مصر استقبلت مليون سائح عربي خلال عام 2018، كما ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية، بزيادة 57% عن السنوات السابقة. وأوضحت أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة إيمانًا منها بأهميتها كركيزة أساسية للاقتصاد القومي، مشددة على أن مصر هي بيت العرب وتفتح ذراعيها لأشقائها، ولا يمكن أن نغفل أهمية السياحة العربية بالنسبة لنا.
وأضافت المشاط، أن قطاع السياحة أصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية تاثيرًا في الاقتصاد العالمي، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المجلس الدولي للسياحة والسفر أن عائدات قطاع السياحة تمثل 10% من الناتج الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 8.3 تريليون دولار، وخلق فرص عمل تصل إلى 300 مليون فرصة، وكذلك مساهمة القطاع في
وأضافت المشاط، أن قطاع السياحة أصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية تاثيرًا في الاقتصاد العالمي، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المجلس الدولي للسياحة والسفر أن عائدات قطاع السياحة تمثل 10% من الناتج الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 8.3 تريليون دولار، وخلق فرص عمل تصل إلى 300 مليون فرصة، وكذلك مساهمة القطاع في استثمار رأس المال العالمي الى ما يقرب من 890 مليار دولار.
وأكدت المشاط، خلال ترأسها اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ21، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على ترحيب مصر بتولي رئاسة الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ21، وشددت على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لدفع عجلة التنمية السياحية في المنطقة العربية والدور الذي يلعبه المجلس الوزاري العربي للسياحة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
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