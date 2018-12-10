انت الان تتابع اتفاق إدلب.. الجيش السوري ينتقم من الجماعات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الجيش السوري وجه ضربات موجعة للتنظيمات المسلحة في ريف حماة الشمالي ردا على اعتداءاتهم ومحاولات تسللهم باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة

يبدو أن ساعة الحسم لدحر التنظيمات الإرهابية في سوريا اقتربت، خاصة مع التصدي اليومي والمستمر الذي يقوده الجيش السوري في مواجهة الخروقات بالمنطقة منزوعة السلاح، والتي تحرص أنقرة على استقرارها، وذلك بعد أن رصدت القوات الحكومية تحركات لتنظيمات "النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" و"أجناد القوقاز" انطلقت من محور تل الصخر بريف حماة الشمالي باتجاه إحدى النقاط العسكرية في المنطقة، الأمر الذي نتج عنه وقوع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من العناصر المسلحة.

ووجه الجيش السوري ضربات موجعة للتنظيمات المسلحة في ريف حماة الشمالي بالأسلحة المناسبة ردا على اعتداءاتهم ومحاولات تسللهم باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة، وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين. وكالة "سانا" أوضحت أن وحدة من الجيش متمركزة فى قرية المغير بريف منطقة محردة الشمالى

ووجه الجيش السوري ضربات موجعة للتنظيمات المسلحة في ريف حماة الشمالي بالأسلحة المناسبة ردا على اعتداءاتهم ومحاولات تسللهم باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة، وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين. وكالة "سانا" أوضحت أن وحدة من الجيش متمركزة فى قرية المغير بريف منطقة محردة الشمالى دمرت نقطة محصنة بمن فيها وهم إرهابيو تنظيم ما يسمى "أحرار الشام" في محيط قرية تل الصخر، واعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح فى إدلب. وأوضحت أن وحدة من الجيش السوري نفذت رمايات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة ومدافع الهاون ضد نقاط محصنة للمجموعات الإرهابية ردًا على اعتدائها على نقطة عسكرية متمركزة في محيط قرية المصاصنة، مبينة أن الرمايات أسفرت عن تدمير منصتي رشاش ومدفع هاون ومقتل الإرهابيين العاملين عليهما.

اقرأ أيضا: هل تشن إسرائيل الحرب على حزب الله اللبناني؟ تجدر الإشارة إلى أن وحدة من الجيش العاملة بريف حماة الشمالى نفذت أمس الأحد عمليات مركزة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية فى بلدة اللطامنة وقرية معركبة، وقضت على مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقطة عسكرية فى محيط بلدة صوران. وتتصدى وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالى لمحاولات المجموعات الإرهابية المتكررة خرق اتفاق منطقة المنزوعة السلاح فى إدلب عبر التسلل والاعتداء على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية فى المنطقة. من جانبه قال مصدر عسكري، إن وحدات الجيش المتمركزة في محيط قرية بريديج شمال شرق مدينة السقيلبية، رصدت تحركات لمجموعة إرهابية انطلقت من محور تل الصخر بريف حماة الشمالي باتجاه إحدى النقاط العسكرية في المنطقة، وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة الخفيفة. وأوضح المصدر أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل لمجموعات إرهابية من قطاع ريف إدلب بالمنطقة "منزوعة السلاح"، باتجاه نقطة عسكرية في محيطها، بحسب الوطن السورية. اقرأ أيضا: الوجود الأمريكي بسوريا.. دعم للأكراد وتقسيم للبلاد السؤال هنا.. ماهي قدرات الجيش السوري؟ تحتل سوريا المركز 49 عالميا بين 136 دولة، بينما تحتل المركز السابع شرق أوسطيا، وتتكون البنية التنظيمية للجيش السوري من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية، حسب موقع وزارة الدفاع السورية. وتعتبر القوات البرية في الجيش العربي السوري النوع الأساسي للقوات المسلحة، وهي من أكثر أنواع القوات عددا وتنوعا من حيث التسليح وأساليب خوض الأعمال القتالية، وتتألف من 304 آلاف عسكري، بالإضافة إلى 4640 دبابة قتالية، بحسب موقع "GFP".

اقرأ أيضا: بعد هجمات إسرائيل.. هل قلصت إيران نفوذها في سوريا؟ أما القوات الجوية فتشمل: الطيران، ووسائط الدفاع الجوي الإقليمي والرادار، وأنظمة التحكم الآلي، والحرب الإلكترونية، والمسح والبحث والإنقاذ، والملاحة الجوية والخدمات اللوجستية، وتتألف من 460 قطعة جوية مختلفة. بينما ينقسم سلاح الجو حسب الغرض والمهام إلى طيران بعيد المدى "استراتيجي"، طيران جبهة "تكتيكي"، طيران النقل العسكري وطيران الجيش، والتي بدورها، يمكن أن تتكون من الطيران القاذف والمقاتل والقاتل القاذف وطيران الاستطلاع وطيران النقل والطيران الخاص. وتصنف القوة البحرية والدفاع الساحلي في سوريا على أنها نوع من أنواع القوات المسلحة المخصص لحماية سواحل البلاد وخطوط المواصلات البحرية ومساندة القوات البرية في خوض العمليات على الاتجاهات الساحلية ونقل القوات والحمولات بحرا، وتتألف من 56 قطعة بحرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق إدلب.. الجيش السوري ينتقم من الجماعات المسلحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .