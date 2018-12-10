انت الان تتابع رحمة خالد أول مذيعة من متحدي الإعاقة على شاشة DMC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

أعلن هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات DMC، اليوم الاثنين، عن تعيين أول مذيعة بالقناة من ذوي الإعاقة، رحمة خالد، التي تم تداول فيديو لها على مواقع التواصل الإجتماعي، لها قبل أيام وهي تقدم فقرة عن اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وكتب رئيس شبكة قنوات DMC، على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، «الحمدلله الحمدلله الحمدلله، المرة دي مش هقول حلم تاني من أحلامي تحقق، المرة دى هقول DMC قدرت تحقق حلم من أحلام فتاة في مقتبل العمر كانت قد التحدي، وكل الشكر لعائلة (رحمة) مامتها وباباها وأخواتها الاتنين».

وأضاف، هشام سليمان، «احنا اشتغلنا على (رحمة) تقريبا سنه هما اشتغلوا عليها 22 سنة و(رحمة) بقت مذيعة على DMC، وجم قالولي رحمة طلعت على (قناة الغد)، وكان لهم السبق وطلعو (رحمة) الأول على قناتهم مجهودكم كله راح أنا قولت ربنا يوفق كل الناس، قولت DMC مش بتشتغل علشان تعمل سبق بتشتغل علشان (رحمة) لما