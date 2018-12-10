انت الان تتابع رحمة خالد أول مذيعة من متحدي الإعاقة على شاشة DMC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م
أعلن هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات DMC، اليوم الاثنين، عن تعيين أول مذيعة بالقناة من ذوي الإعاقة، رحمة خالد، التي تم تداول فيديو لها على مواقع التواصل الإجتماعي، لها قبل أيام وهي تقدم فقرة عن اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وكتب رئيس شبكة قنوات DMC، على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، «الحمدلله الحمدلله الحمدلله، المرة دي مش هقول حلم تاني من أحلامي تحقق، المرة دى هقول DMC قدرت تحقق حلم من أحلام فتاة في مقتبل العمر كانت قد التحدي، وكل الشكر لعائلة (رحمة) مامتها وباباها وأخواتها الاتنين».
وأضاف، هشام سليمان، «احنا اشتغلنا على (رحمة) تقريبا سنه هما اشتغلوا عليها 22 سنة و(رحمة) بقت مذيعة على DMC، وجم قالولي رحمة طلعت على (قناة الغد)، وكان لهم السبق وطلعو (رحمة) الأول على قناتهم مجهودكم كله راح أنا قولت ربنا يوفق كل الناس، قولت DMC مش بتشتغل علشان تعمل سبق بتشتغل علشان (رحمة) لما
وأضاف، هشام سليمان، «احنا اشتغلنا على (رحمة) تقريبا سنه هما اشتغلوا عليها 22 سنة و(رحمة) بقت مذيعة على DMC، وجم قالولي رحمة طلعت على (قناة الغد)، وكان لهم السبق وطلعو (رحمة) الأول على قناتهم مجهودكم كله راح أنا قولت ربنا يوفق كل الناس، قولت DMC مش بتشتغل علشان تعمل سبق بتشتغل علشان (رحمة) لما تطلع تكون قد التحدي بجد ورحمة تقدم رسالة لكل حد عنده قدرات خاصة ورسالة لكل أب وأم اشتغلوا على أولادهم اصحاب الهمم القادرين باختلاف أهل العزم أولادنا ذوي القدرات الخاصة لأن من حقهم علينا يكون ليهم مكان بينا.. مبروك رحمة مذيعتنا الجديدة».
كما توجه بالشكر إلى كل من الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واختتم: «ظهورك مع رحمة أول حلقة دعم كبير جدا شكرا أصدقاء العمر الفنانة يسرا والفنان محمد هنيدي على الاستجابة الفورية أنهم يبقوا ضيوف رحمة».
شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة خالد أول مذيعة من متحدي الإعاقة على شاشة DMC على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .