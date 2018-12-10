انت الان تتابع إلغاء حبس بوسي في «الشيكات».. وتغريمها 550 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢١ م

المطربة بوسي

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية اليوم الإثنين، إلغاء حكم حبس المطرية "بوسي" 6 شهور، وقضت بتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه عن 11 قضية بإجمالى 550 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد لصالح طليقها، للنطق بالحكم. كانت محكمة جنح النزهة، قد قضت بحبس المطربة "بوسى" 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقه فقامت بالطعن على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا، وأضافت أن التوقيع الموجود بالشيكات ليست توقيعها.

كانت المطربة بوسي، قد صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها