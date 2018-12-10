الان تتابع تيريزا ماي تؤجل التصويت على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل التصويت في مجلس العموم على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، والذي كان مقررًا يوم غد الثلاثاء.
وقالت “ماي”، خلال خطاب في مجلس العموم منذ قليل، إن عدم تنفيذ اتفاق “بريكست” سيؤدي إلى تقسيم المجتمع البريطاني، مشيرة إلى أن البرلمان يواجه تحديًا بشأن تأمين خروج ناجح من الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن ماي تواجه صعوبة في حشد الدعم للاتفاق، عقب تعهد العشرات من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، والمؤيدين للخروج من الاتحاد بالتصويت ضده.
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