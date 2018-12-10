المعارضة القطرية تحذر الشباب من فخاخ تنظيم الحمدين.. انفوجرافيك

يواصل تنظيم الحمدين في قطر إستهدافه للشباب القطري، لخدمة أهدافه وأهداف النظام التركي، حليفه الإستراتيجي .

ولهذا السبب، حذرت المعارضة القطرية الشباب من الوقوع في هذه الفخاخ، التي ينصبها تنظيم الحمدين لهم عبر أجهزته الأمنية والعسكرية التي تخدم مصالح التنظيم .

وووفقاً للانفوجرافيك "الخاص " باليمن العربي، أشارت المعارضة إلى أن الشباب القطري يعاني يومياً من الظلم والتفرقة وغياب أدنى معايير المهنية، بسبب المرتزقة الذيني يتحكمون بهم ويوظفونهم لتنفيذ أهدافهم المشبوهة .

وأكدت المعارضة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لتنظيم الحمدين ستخضع للمحاسبة لإنحرافها عن واجبها الوطني .