شكرا لقرائتكم المبعوث الأممي يعرض خطة شاملة للتسوية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرض المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفثس، مشروع إطار عام للحل السياسي الشامل في اليمن. ويستند مشروع المبعوث الأممي للحل للمرجعيات الثلاث ودور الدولة في استعادة المؤسسات. ويتضمن اقترح غريفثس ترتيبات أمنية وعسكرية تنتهي بمسار سياسي. وأفادت مصادر أن المقترح الأممي يؤكد على انسحاب الميليشيات الحوثية من كافة المناطق اليمنية.

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