شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وغدا مناقشة 79 طلب إحاطة موجهة لوزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الاثنين، بعد الموافقة على مشروع قانون المحال العامة من حيث المبدأ، ومناقشة 12 مادة وافق على 10 منها وتم حذف مادتين، وتم إقرار مواد الإصدار وإرجاء مادة واحدة منها، وسيتم استكمال مناقشة باقى مواد القانون فى جلسة لاحقة.

وقال الدكتور على عبد العال، إن جلسة الغد ستنعقد فى الساعة الثانية ظهرا، نظرا لمشاركته فى جلسة البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتى تناقش الجلسة عدد من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفى مقدمتها قضية فلسطين والتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان 79 طلب إحاطة و12 سؤالا موجهة لوزيرة الصحة بشأن مشاكل المستشفيات وقطاع الدواء.