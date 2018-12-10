شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تفوز بعضوية الجمعية العمومية الثالثة لـ"الايكوسوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من مؤسسه ماعت للسلام، اليوم الاثنين، فى انتخابات الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد الإفريقى (الايكوسوك) حيث تم انتخاب مؤسسة ماعت كممثلة للمنظمات غير الحكومية المصرية فى الجمعية العمومية الثالثة للايكوسوك.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، كانت ماعت قد تقدمت بأوراق الترشح فى شهر يوليو الماضى وقد أبلغت ماعت من قبل سكرتارية الايكوسوك بانطباق شروط الترشح عليها وقبول الاستمارة، واليوم، وأثناء حضور وفد المؤسسة لأعمال الجمعية العمومية فى نيروبى، كينيا تم انتخاب المؤسسة.

وتابع البيان، أن أيمن عقيل، رئيس المؤسسة حلف اليمين أمام أعضاء الجمعية العمومية ليتم الإعلان رسميا عن فوز مؤسسة ماعت بعضوية الجمعية العمومية والتى تمتد لمدة 4 سنوات.

الجدير بالذكر أن الايكوسوك الأفريقى هو الهيئة الاستشارية للاتحاد الإفريقى وقد أسس فى 2004 ليتكون من منظمات مجتمع مدنى حيث تمثل كل دولة إفريقية من خلال منظمتين وتقدم المنظمات توصيات واقتراحات تدعم الاتحاد الإفريقى فى تحقيق أهدافه.