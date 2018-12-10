شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان: جميع الإجراءات بالدوواين الحكومية ستكون مميكنة بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حاليا قائمة على ميكنة كل الإجراءات.

وأوضح مروان، أنه فى عام 2020 ستكون كل الإجراءات بالدوواين الحكومية مميكنة، خاصة بعد نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن البرلمان انتقل من الورقية للإلكترونية دون نص قانونى، مضيفا "وتمكنا من توفير الكثير من الأموال".