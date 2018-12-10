شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على منح لجنة التراخيص الحق فى حظر إنشاء المحال التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، منح اللجنة العليا للتراخيص التي سيتم إنشائها، وفقا لمشروع قانون المحال العامة، الحق في حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

فيما انتهي المجلس إلي حذف الفقرة التي تفيد بعدم جواز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية، من المادة الثامنة من مشروع القانون، وذلك لترك تحديد تلك المهام إلي اللجنة العليا للتراخيص ، وجاء حذف الفقرة بناء علي اقتراح من النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، وتأيد الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وتنص المادة (8) من مشروع قانون المحال العامة وفقا لما وافق عليها مجلس النواب : " يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".