شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يلتقى خريجى الدفعة الأولى لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، بمكتبه اليوم الاثنين، عدد من شباب المحامين خريجي الدفعة الأولى لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، خلال اللقاء على دعمه المطلق لشباب المهنة، مضيفا: "أنتم مستقبل النقابة وحملة رسالة المحاماة ونتمنى أن تؤدوها بنجاح وفقا لآدابها وقواعدها التي ورثناها وتعلمنها من أستاذتنا عبر تاريخ النقابة الطويل نقابيا ووطنيا وقوميا".

واعتمد سامح عاشور خلال اللقاء حركة شباب بلا قيود، التي تقدم شباب المحامين بأوراقها خلال اللقاء، وتستهدف أن تكون جسرا للتواصل بين النقابة وأبناء الحركة من الشباب وعرض ما يتم انجازه من خدمات نقابية.