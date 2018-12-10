وزير العدل التركي: مستعدون لتدويل قضية خاشقجي بسببب عدم تعاون السعودية

كتبت: سارة سرحان اعتبر وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، أن المملكة العربية السعودية "لم تقدم الدعم اللازم لنا" في إطار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في أكتوبر الماضي.

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