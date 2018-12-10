جمعية "من حقي الحياة" تنظم ريسيتالا ميلاديا في 22 الحالي في الفيدار

تنظّم جمعية "من حقي الحياة" بالتعاون مع "الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا - AUST"، ريسيتالًا ميلاديًا بعنوان "ليلة عيد"، تحييه جوقة أطفال جامعة اللويزة والسوبرانو ماريو الخوري، بقيادة الأخ خليل رحمي. يُقام الريسيتال عند الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم السبت 22 كانون الأول، في كنيسة سيدة الدوير في ​الفيدار​. مع الإشارة إلى أنّ الدخول مجاني.

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