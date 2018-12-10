قائد الجيش شكر أميركا وبريطانيا على تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأميركية ​إليزابيث ريتشارد​ والسفير البريطاني ​كريس رامبلينغ​، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين ​الجيش اللبناني​ وجيشي البلدين.

وشكر العماد عون، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية، بحضور ريتشارد ورامبلينغ، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك، ​السلطات الأميركية​ والبريطانية على "مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصّة بتجهيز أفواج الحدود البرية".

وثمّن "حرصها على دعم الجيش في مواجهة مختلف التحديات، كمحاولات العناصر الإرهابية التسلّل إلى لبنان للعبث بأمنه واستقراره، وتهريب الأشخاص والممنوعات عبر الحدود".

من جهتهما، نوّه كلّ من السفيرين ريتشارد ورامبلينغ بـ"كفاءة الجيش اللبناني وإنجازاته المميّزة في ضبط الحدود اللبنانية"، وأعربا عن "مواصلة بلديهما تقديم الدعم للجيش، دفاعًا عن لبنان وحفاظًا على أمنه استقراره وسلامة أراضيه".