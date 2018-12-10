المستقبل في البقاع الأوسط: حزب الله يخطىء الحساب بحملته على الحريري

أعلن مجلس منسقية تيار "المستقبل" في ​البقاع الأوسط​، في بيان، أن "موقف "​حزب الله​" المصر على توزير أحد النواب الستة يعتبر إمعانا في تعطيل تشكيل ​الحكومة​، تلبية لرغبة مزدوجة إيرانية - سورية"، مؤكداً أن "الحزب يتحمل مسؤولية التأخير في التأليف، ويخطىء الحساب في التعطيل وفي الحملات التي لا طائل منها للضغط على رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​".

وأكد المجلس، بعد اجتماع حضره عضة كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​عاصم عراجي​، على دعمه "الكامل لمواقف الرئيس المكلف، وتمسكه بالصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، ورفضه المساس بها من خلال محاولات تكرس أعرافا جديدة في تشكيل الحكومات، خلافا للأصول الدستورية".

ورفض المجلس "استمرار التطاول من قبل رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ وبعض الأبواق على الحريري"، مؤكداً ثقته "المطلقة بالقضاء باعتباره المرجعية الكفيلة بوضع حد لهذه الأبواق التي تصب الزيت على نار الفتنة"، داعياً "جمهور تيار "المستقبل" لنبذ هذه الأبواق، وعدم السماح لها باستدراج أي فتنة في الشارع".