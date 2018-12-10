الدفاع المدني: إخماد حريقين شبّا داخل منزلين في بعلبك وعاليه

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل منزل في ​بعلبك​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات". وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من أحد المباني السكنية في ​عاليه​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

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