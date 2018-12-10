شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات بالجرم المشهود في أنطلياس وضبطت بحوزته كمية منها

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنّه "بعد أن تكاثرت ظاهرة تفشّي ترويج وتعاطي المخدرات ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، والضرر الكبير اّلذي تلحقه بالمجتمع من جميع الفئات وبخاصّة فئة الشباب، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 8 كانون الأول 2018 وفي محلة أنطلياس، وعلى متن سيارة نوع "أوبل" لون رمادي، المدعو "ب. س." وهو لبناني من مواليد عام 1984، يقوم بترويج المخدرات في المحلة المذكورة".
وأوضحت في بلاغ أنّ "بتفتيشه، ضبط بحوزته:
- 24 كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.
- 47 ظرفًا يحتوي على مادة الكوكايين.
- 4 حبات ترامادول.
- 3 دفاتر لف.
- كيسين من مادة السيلفيا.
- 8 إبر أنسولين.
- ورقة نقدية ملفوفة تستخدم كأداة للتعاطي.
- مبلغ مالي.
- هاتف خلوي".
ولفتت المديرية إلى أنّه "تمّ ضبط السيارة، كما تبين أنّ الموقوف مطلوب للقضاء بموجب 4 مذكرات قضائية بجرم سرقة"، مبيّنةً أنّه أودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".
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