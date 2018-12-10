شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات بالجرم المشهود في أنطلياس وضبطت بحوزته كمية منها

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّه "بعد أن تكاثرت ظاهرة تفشّي ترويج وتعاطي المخدرات ضمن نطاق ​محافظة جبل لبنان​، والضرر الكبير اّلذي تلحقه بالمجتمع من جميع الفئات وبخاصّة فئة الشباب، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 8 كانون الأول 2018 وفي محلة ​أنطلياس​، وعلى متن سيارة نوع "أوبل" لون رمادي، المدعو "ب. س." وهو لبناني من مواليد عام 1984، يقوم بترويج المخدرات في المحلة المذكورة".

وأوضحت في بلاغ أنّ "بتفتيشه، ضبط بحوزته:

- 24 كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة ​الكوكايين​.

- 47 ظرفًا يحتوي على مادة الكوكايين.

- 4 حبات ترامادول.

- 3 دفاتر لف.

- كيسين من مادة السيلفيا.

- 8 إبر أنسولين.

- ورقة نقدية ملفوفة تستخدم كأداة للتعاطي.

- مبلغ مالي.

- ​هاتف خلوي​".

ولفتت المديرية إلى أنّه "تمّ ضبط السيارة، كما تبين أنّ الموقوف مطلوب للقضاء بموجب 4 مذكرات قضائية بجرم سرقة"، مبيّنةً أنّه أودع مع المضبوطات ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".