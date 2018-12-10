دي ميستورا: ستطوى صفحة في سوريا بسبب تغير الوضع على الارض

أكّد الموفد الدولي الخاص إلى ​سوريا​ ستافان دي ميستورا عقب محادثات مع وزير ​الخارجية الاردنية​ ​أيمن الصفدي​ في عمان، ان هناك "صفحة ستطوى بسبب تغير الوضع على الارض" في سوريا.

وأوضح دي ميستورا للصحافيين ان "من أجل تحقيق ما نطمح اليه جميعا وهو الاستقرار في سوريا، هناك حاجة إلى بداية موثوقة لعملية سياسية ذات مصداقية، لذا ستكون أكثر اللحظات حساسية في 20 من الشهر الحالي عندما اقدم على الأرجح تقريري الاخير ل​مجلس الأمن​". واضاف ان "ما زلنا نعمل كل يوم للتأكد من امكانية الإعلان عن شيء يتعلق بلجنة الدستور، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيكون علينا أن نستخلص بعض استنتاجاتنا".