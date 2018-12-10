المرعبي لـ"الإقتصاد": لا يمكن تحميل النازحين مسؤولية تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية

على الرغم من إنشغال ال​​لبنان​​يين في الأشهر الأخيرة بمعضلة ​تشكيل الحكومة​ وبالإنقسام السياسي الحاد الحاصل، والذي كاد أن يصل بالبلد إلى إنفلات أمني خطير .. إلا ان لبنان تلقى الشهر الماضي رسالة خطيرة من ​الفاتيكان​ بشأن ​ملف النازحين السوريين​، وهي رسالة لا تقل خطورة ولا أهمية عن معضلة تشكيل الحكومة. لمتابعة التقرير اضغط هنا

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