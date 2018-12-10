مؤسسة "إينيرغوماش" الروسية: تسليم 3 محركات صاروخية لمشترين أميركيين

أعلنت مؤسسة "إينيرغوماش" الروسية "تسليم ثلاثة محركات صاروخية طراز "آر دي-180" لمشترين أميركيين"، موضحةً أنّ "شركات "برات اند ويتني"، "يونايتد لاونتش اليانس" و"آر دي أمروس" وقّعت على نماذج المحركات، وأنّ هذه تعتبر الحالة الثالثة لتسليم محركات في العام 2018".

في سياق آخر، أعلنت ​الولايات المتحدة الأميركية​ نيّتها التخلّص من التزامات تفرضها عليها اتفاقية وقّعتها مع و​روسيا​ في القرن الماضي، ولا تسمح هذه الاتفاقية لجانبيها بحيازة ​الصواريخ​ المتوسطة والأقل مدى.