الشرطة الإسرائيلية تقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" برام الله

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوات ​الشرطة الإسرائيلية​ اقتحمت مبنى الوكالة في حي المصايف بمدينة ​رام الله​ ومنعت المتواجدين بداخله من مغادرته.

وأوضحت الوكالة أن "الشرطة دقّقت في هويات الموظفين المتواجدين في مكاتبهم ومنعتهم من مغادرته، واحتجزتهم في مكتب التحرير. كما اقتحمت غرفة الخوادم الالكترونية في قاعة التحرير واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى".

وأكدت الوكالة أن الشرطة "استهدفت الموظفين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية".

ولفتت "وفا" إلى أن الشرطة انسحبت من مقر الوكالة بعد أخذ نسخ من تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة.