ماي تعلن تأجيل التصويت على اتفاق بالريكست الذي كان مقررا غدا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ عن تأجيل التصويت في مجلس العموم على اتفاق "​بريكست​" والذي كان مقرراً يوم غد الثلاثاء.

ولفتت ماي، خلال كلمة أمام البرلمان، إلى أن "غالبية مجلس العموم كانت ستصوت ضد اتفاق "بريكست" لو تم عرضه للتصويت"، مشيرة إلى أنها ستبحث مع نظرائها الأوروبيين توفير ضمانات إضافية بشأن حدود إيرلندا الشمالية.

واعتبرت ماي أن "إعادة إجراء التصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيتسبب بمشاكل كثيرة بين البريطانيين"، مشيرة إلى أنها ستبحث الإتفاق مجدداً مع قادة الإتحاد الأوروبي.