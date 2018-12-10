الجبير: السعودية ماضية نحو مواصلة دورها السياسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين

ركّز وزير ​الخارجية السعودية​ ​عادل الجبير​، في إطار تهنئته ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز ​آل سعود​، بمناسبة مرور ​السنة​ الرابعة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، على أنّ "لذكرى البيعة رمزية عظيمة لدى أبناء هذا الوطن الغالي، إذ تستحضر هذه المناسبة عِظم الإنجازات الّتي تحقّقت في السنوات الأربع الماضية".

ونوّه إلى أنّ "الذكرى تؤكّد أنّ السعودية ماضية نحو تحقيق كلّ ما يعزّز رخاء المواطن ورِفعة الوطن واستقراره وأمنه"، لافتًا إلى "مضي السعودية تحت قيادة الملك سلمان ويعاونه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز ​الأمن​ والسلم الدوليين، وجعل المواطن محور التنمية وغايتها الأولى".