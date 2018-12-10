القضاء الاردني يوقف اعلاميّين على خلفية نشر صورة مسيئة للسيد المسيح

قرّر مدعي عام عمان، توقيف الإعلامي الشهير محمد الوكيل ناشر موقع "الوكيل الإخباري" وإحدى المحررات في الموقع "اسبوعا على ذمة التحقيق،" على خلفية نشر الموقع صورة اعتبرت مسيئة للسيد المسيح، وأثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن.
وأفاد مصدر وكالة فرانس برس، ان الوكيل وزميلته اوقفا للتحقيق بتهمة "إثارة النعرات الطائفية التي تتراوح عقوبتها في حال الإدانة الى السجن ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات".
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