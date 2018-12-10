خارجية روسيا: أميركا تتحمل مسؤولية وصول الوضع بمخيم الركبان السوري لطريق مسدود

أكّدت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تتحمّل المسؤولية الكاملة عن وصول الوضع في مخيم ​الركبان​ السوري إلى طريق مسدود".

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