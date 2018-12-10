وزيرة الثقافة من كفر الشيخ: ننفذ سياسة الدولة في محاربة الفكر الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة وجميع الهيئات التابعة لها تنفذ سياسة الدولة والقيادة السياسية في محاربة الفكر الإرهابي، من خلال افتتاح مراكز ومنابر ثقافية .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة الثقافة، عقب افتتاحها أعمال الترميمات والتجديدات بقصر ثقافة دسوق، رفقة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الوزارة، والقيادات التنفيذية والشعبية بمدينة دسوق وكفر الشيخ.

وأعلنت وزيرة الثقافة خلال كلمتها افتتاح مراكز ومنابر ثقافية في أنحاء متفرقة في الجمهورية، خلال الأشهر الماضية، مثل افتتاح المركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مرة بمحافظة أسيوط، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وأخيرا قصر ثقافة دسوق.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة شغلها الآن تطوير المحتوى الثقافي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمواقع الثقافية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وسط جهود من مسؤولي هذه الهيئة بشأن سعي الوزارة في نشر المراكز والمنابر الثقافية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كان له دورا كبيرا في إنهاء أعمال الترميمات والتجديدات التي أجريت في قصر ثقافة دسوق، حتى جرى افتتاحه.