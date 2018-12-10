بعد نشر "الخليج 365" قصة كفاحه.. محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم في كمال الأجسام

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كرم الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، محمد شعبان الإمبابي، ابن قرية المعصرة مركز بلقاس وبطل كمال الأجسام الدولي والحاصل على بطولة العالم 5 مرات.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية للاعب داخل مكتبه، بحضور رمضان شوربة، وكيل وزرة الشباب والرياضة، والنائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس.

وقال محافظ الدقهلية للاعب: "أتمنى أن تعود العام المقبل وأنت بطلا متوجا على العالم كما كنت وأن تظل رافعا علم مصر في مختلف البطولات الدولية والإقليمية والمحلية".

وقدم شاروبيم الشكر لكل من وقف إلى جانب البطل العالمي محمد شعبان ليحقق أحلام المصريين في التفوق على جميع لاعبي كمال الأجسام في العالم.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه البطل حتى يستطيع التركيز في التدريبات التي تحقق له ولنا حلم الحصول على بطولة العالم مرة أخرى، وقال إنني سأتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل جميع المشكلات التي تواجه بطلنا الدولي.

وأعرب محمد شعبان عن تقديره الكامل لمحافظ الدقهلية وسعادته باللقاء وقال: ليس غريبا على المسؤولين في بلدي أن يقفوا خلف كل لاعب مصري لتحقيق أحلامه في الفوز بالبطولات العالمية ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية.

بينما أبدى وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس استعداده الكامل لتوفير الدعم اللازم للبطل العالمي محمد شعبان، وذلك لتحقيق حلم أبناء بلقاس والدقهلية ومصر كلها في الفوز ببطولة العالم من خلال لاعبنا الدولي محمد شعبان.

يذكر أن "الخليج 365" نشر قصة نجاح البطل محمد شعبان تحت عنوان: "من نجار بالكويت إلى بطل للعالم بكمال الأجسام.. قصة الـ"بج مان". واشتكى اللاعب الدولي من عدم تقديم الاتحاد لأي دعم للاعبين المقبلين على المشاركة ببطولات عالمية قائلًا: "اللاعب يصرف على نفسه، وفيه لاعيبه باعت بيوتهم وذهب زوجاتهم علشان يصرفوا ويلعبوا".

وأبرز "شعبان" خلل سرد قصته لـ"الخليج 365" معاناته مع المصاريف الباهظة التي تكبدها، في سبيل الاحتراف، إذ كان يدفع الاشتراك أثناء المواصلات والإقامة، أما المحترفون الذين تقف اتحاداتهم خلفهم، فيكون وضعهم مختلف إلى حد كبير، مشيرًا إلى توقيع عقود مع الاتحاد الدولي للعبة.

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