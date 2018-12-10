"التأمين الصحي": توريد 13 سيارة إسعاف مجهزة للرعاية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال بيان صحفي منذ قليل، إن الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، فحصت وتسلمت 4 سيارات إسعاف مجهزة تجهيز كامل "عناية مركزة متنقلة" موديل 2018، تم توريدهم اليوم كدفعة أولى من إجمالي 13 سيارة سوف يتم توريدهم من الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

يأتي ذلك بعد توقيع عقد التوريد بين هيئة التأمين الصحي، والهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع 27 حربي) ويمثلها اللواء مهندس مدحت شكري رئيس مجلس الإدارة، في شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن السيارات تم تجهيزها بالكامل لكي تستخدم كسيارات إسعاف بتجهيزات مصرية بنسبة مائة في المائة بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ لتقدم خدمة طبية راقية ولائقة للمرضي حيث تعتبر هذة السيارات وحدات عناية مركزة متنقلة للكبار والأطفال شاملة كافة التجهيزات الطبية وذلك لسرعة أداء الخدمات الطبية العاجلة والطارئة للمرضى وسيتم توزيعها على مستشفيات هيئة التأمين الصحي.

يأتي ذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.