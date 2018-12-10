انتحار سائق لرفض أهل فتاة زواجه من ابنتهم في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

عثر ممرض بعيادة خاصة بمدينة إدفو في محافظة أسوان، على جثة سائق يعمل مع الطبيب صاحب العيادة معلقة بمروحة السقف.

تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو بورود بلاغ من "ي.ح" 47 سنة، ممرض بعيادة الطبيب "ع. ص" طبيب مسالك بولية ببندر إدفو ومقيم دائرة المركز، بأنه حال توجهه للعيادة محل عمله عثر على جثة "ا.ر" 23 سنة، سائق لدى نفس الطبيب، معلقة بسلك المروحة

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة إدفو وعاينت العيادة، وتبين سلامة جميع الأبواب والشبابيك، ووجدت جثة المذكور معلقة بسلك يتدلى من مروحة السقف داخل غرفة بالعيادة بكامل ملابسه ولا توجد بالجثة أي إصابات، وبسؤال الممرض أفاد بأن السائق يبيت بالعيادة.

وتوصلت التحريات المبدئية إلى أن السائق انتحر لمروره بحالة نفسية سيئة بعد رفض أسرة إحدى الفتيات زواجه من ابنتهم.

تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.