Jetex الوكيل الحصري لطائرة هوندا جيت الجديدة عالية التقنية في الشرق...

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الاثنين 10 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

تقدم شركة Jetex الجيل القادم من الطائرات الخاصة المتطورة في الشرق الأوسط بعد توقيعها اتفاقية مع شركة "هوندا" لصناعة الطائرات لتصبح الوكيل الحصري المعتمد في المنطقة.

وتعني هذه الاتفاقية أن شركة Jetex أصبحت حالياً الوكيل الوحيد للشركة المصنعة لخدمات المبيعات والدعم الجديدة، من أجل طرح "هوندا جيت" في جميع أنحاء منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال ميشيماسا فوجينو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "هوندا" لصناعة الطائرات: "حصلت ’هوندا جيت إيليت‘ على اهتمام كبير بفضل القوة والتقدير التي تحظى بهما العلامة التجارية لشركة ’هوندا‘ في الشرق الأوسط. ونحن فخورون باختيار Jetex كوكيل حصري لـ HondaJet Middle East لتزويد عملائنا بفريق مبيعات ملتزم في المنطقة لأكثر الطائرات خفيفة الوزن في العالم".

ومن جهته، قال عادل مارديني، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Jetex: "نحن فخورون باختيارنا من قبل شركة ’هوندا‘ لصناعة الطائرات، ونحن متحمسون لتأدية دورنا كالوكيل الحصري لديها". وأضاف: "ستقوم Jetex بالاستفادة من شبكتنا العالمية وخبرتنا لتقديم دعم منقطع النظير لـطائرة ’هوندا جيت‘ في المنطقة".

ويأتي هذا الإعلان عقب الاختيار الأصلي لوكيل المبيعات المرخص في شهر مايو في مركز "بال إكسبو" خلال معرض ومؤتمر طيران الأعمال الأوروبي 2018 الذي أقيم في جنيف، بسويسرا، حيث تم الكشف عن طائرة "هوندا جيت إيليت" للعالم أجمع.

وتعتبر هذه الطائرة الجيل الثاني من الطائرات التي تندرج في فئة الطائرات الخاصة، وهي الأسرع والأبعد والأعلى في التحليق ضمن فئتها.

وتتميز هذه الطائرة الجديدة بتقديم العديد من التطورات والابتكارات التقنية بما في ذلك التكوين الفريد لإعداد تثبيت المحرك فوق الجناح، والجسم المركب للطائرة، وتدفق الهواء الانسيابي الطبيعي لأنف وأجنحة الطائرة.

وتعني هذه التحسينات أنه يمكن للمسافرين الاستمتاع بالجلوس بأكبر مقصورة ضمن فئتها بالإضافة إلى مقاعد مريحة تستوعب أكثر من سبعة أشخاص بما في ذلك الطيار. وتشمل المرافق الأخرى على متن الطائرة، مطبخاً كامل الخدمة، ومرحاضاً خاصاً مع مقعد اختياري مزود بحزام ونظام الصوت الحصري من "بونجيوفي".

صُممت مقصورة القيادة المتقدمة لتوفير أعلى درجة من الأمان بناءً على تصميم مدروس ومريح ومعرفة متطورة بالموقع تمنح الطيار مساحة أكبر ورؤية أوضح. هذا ويسهم نظام إلكترونيات الطيران الزجاجي "جارمين جي 3000" للجيل القادم في تقريب المسافة بين الطيارين والطائرات بواسطة تقنية الشاشات التي تعمل باللمس.

أقيمت مراسم التوقيع الرسمية بين شركة Jetex وشركة "هوندا" لصناعة الطائرات في 9 ديسمبر في صالة خدمة الطيران الخاص في دبي، في مطار آل مكتوم الدولي، دبي الجنوب.

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