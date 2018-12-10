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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، اليوم ، اجتمع مع قيادات الجيش والدفاع لمناقشة ميزانية التعزيز والحساب الختامي والموازنة العامة للوزارة.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان لها، إن الاجتماع حضره رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الصباح، ونائب رئيسالأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، وعدد من كبار ضباط القادة بالجيش، إضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية والمالية بالوزارة.
وأكد الشيخ ناصر الصباح، أهمية ميزانية التعزيز لتغطية حاجة الوزارة من التسليح والمعدات العسكرية وصيانتها والتدرب عليها في القوات الثلاثة، للإسهام في تطوير الجيش لمواكبة ما توصلت إليه الجيوش
يأتي هذا بعد القمة الخليجية التي أقيمت بالرياض أمس الأحد بمشاركة جميع الأعضاء، حيث دعت إلى ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل تخطي التحديات التي تواجهها دول المجلس، وأيضا الدعوة لتأسيس قوة عسكرية مشتركة وتعيين قائد لها.
وعلق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، على القمة الخليجية، التي أ قيمت بالرياض أمس، معربا عن ثقته في أن تسهم القمة الخليجية في تعميق التعاون والتكامل بين دول المجلس في كافة الميادين بما يجسد وحدة الهدف والمصير.
شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع لوزارة الدفاع الكويتية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .