جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في سوريا

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وكالات
300 "خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي "الفاشل على سوريا اليوم.
أكدت وسائل إعلام سورية، أن مواقع للجيش السوري تعرضت لقصف إسرائيلي في محيط مطار دمشق وسط سوريا.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" فإن الدفاعات الجوية السورية تصدتلأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق.
من جهته، قال مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش لم يستخدم منظومات "إس
ولفت العسكري السوري إلى أنه لم يتم تحديد الأهداف التي حاول الطيران الإسرائيلي استهدافها في سوريا، نظرا لإسقاط جميع الصواريخ التي تم إطلاقها من أجواء لبنان.
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