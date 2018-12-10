نتنياهو: سلطنة عمان وافقت على مرور طائراتنا التجارية فوق أجوائها

خلال زيارة نتنياهو الأخيرة لسلطنة عمان

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلطة عمان وافقت على مرور الطائرات الإسرائيلية فوق أجوائها، مضيفا أن سلطان عمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية في أجواء بلاده.

وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية أن نتنياهو قال ذلك خلال لقائه مع سفراء إسرائيل في دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في مقر وزارة الخارجية الاسرائيلية، اليوم الاثنين، وافق سلطان عمان على السماح لطائرات شركة (إل عال) التجارية السفر في الأجواء العمانية".

ولم يصدر رد فوري من السلطات العمانية على ما ذكره نتنياهو. لكن نتنياهو أشار إلى أنه "ما زال يتعين الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية لكي يكون بإمكان شركة عال، تقصير رحلاتها إلى الهند وجنوب شرق آسيا".

وكان نتنياهو قد التقى مع السلطان قابوس، في العاصمة مسقط، في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وتضطر شركة "إل عال" الإسرائيلية إلى المرور في مسارات طويلة من أجل الوصول

الى الهند وجنوب شرق آسيا، ما يفقدها إمكانية التنافس مع شركات أخرى.

وفي هذا الصدد، قالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن "قرار سلطنة عمان جيد، ولكن حاليا لا معنى له على الإطلاق".

وأضافت القناة الاسرائيلية: " ذلك لأنه للمرور في أجواء سلطنة عمان فإنه ينبغي المرور أولا في أجواء السعودية وهو الأمر غير الممكن حاليا".

ولا تُقيم سلطنة عمان ولا المملكة العربية السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل.

وترفض المملكة العربية السعودية السماح للشركة الاسرائيلية بالمرور بأجوائها. وترفض الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وخاصة العربية منها، السماح للطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائه.