تشغيل خط الربط الكهربائي مع مصر في يناير

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر، يوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين السودان ومصر بقدرة 150 ميقاواط في يناير القادم بحد أقصى إن لم يكن نهاية الشهر الجاري.

وقال شاكر، خلال مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة، إن الخدمة التي يحصل عليها أهالي الصعيد غير مرضية، لافتاً إلى أنه لا يوجد محطة توليد من أسيوط حتى أسوان وهو ما سيتم القضاء عليه تماماً بانتهاء خطة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء لم يلجأ إلى تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015 وحتى الآن.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أعلنت في أكتوبر الماضي عن الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع السودان بنسبة 80 بالمئة، والذي سيتم تشغيله في ديسمبر المقبل. وقال مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، إن الكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالى 56 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة د. أيمن حمزة،بحسب ما نقلته شبكة الشروق – إن أعمال الحفر تعد من أهم خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)