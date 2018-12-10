نافع : الإنتخابات في موعدها ولا إتجاه لتأجيلها

أكد القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع بأنه ليس هناك إتجاه لتأجيل إنتخابات 2020، في ذات الوقت الذي رحب فيه بإنطلاقة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة باديس أبابا.
وقال نافع في تصريح بحسب (smc) إن الإنتخابات ستقوم في موعدها وليس هناك أي إتجاه أو حديث عن تأجيل قيامها في أي مؤسسة من مؤسسات المؤتمر الوطني ، مؤكداً أنه ليس هناك مايدعو أو يؤدي لتاجيل قيام الإنتخابات .
من جهة أخرى رحب نافع بإستئناف عملية التفاوض التي تجري بين الحكومة وقطاع الشمال قائلاً: “نأمل أنه تفضي إلي سلام دائم يعم كافة ارجاء البلاد” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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