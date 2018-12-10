الكهرباء: الشمالية والبحر الأحمر ودارفور غنية بـ”طاقة الرياح”

قالت وزارة الموارد المائية والكهرباء، الإثنين، إن نتائج أطلس الرياح الذي أعدته الوزارة أظهرت ولايات البحر الأحمر والشمالية ودارفور، من أغنى المناطق بطاقة الرياح بالبلاد، وكشفت عن إنشاء أول مزرعة لإنتاج تلك الطاقة غرب دنقلا بقدرة إنتاجية 100 ميقاواط.

وقالت مديرة مشروع طاقة الرياح بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء د. هند الأمين، خلال ورشة تعريفية حول تغذية الشبكة بالطاقات المتجددة بالخرطوم، إن مشروع الطاقات المتجددة يهدف إلى تعزيز استخدام طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، مما يسهم على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة.

ونوهت مديرة المشروع إلى أن المشروع يعمل على تطوير مجموعة شاملة من السياسات واللوائح لتشجيع الاستثمار في طاقة الرياح، وإكمال المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لربط مولدات الطاقة من القطاع الخاص بالشبكة القومية للكهرباء.

من جانبه، بشر مدير الإدارة العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والبديلة بالوزارة م. محجوب عيسى خليل،بحسب الشروق – أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في كل من الضعين والفاشر، وأكد أن السودان بدأ خطوات عملية في طاقة الرياح عقب النجاحات الكبيرة التي تحققت في مشروعات الطاقة الشمسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)