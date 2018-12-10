ورشة عمل حول “صناعة الخبز بالسودان”

تنظم مؤسسة “سودان فاونديشن” في الحادية عشر من صباح بعد غد الأربعاء بمقر المؤسسة بالعمارات ورشة عمل حول “صناعة الخبز في السودان.. الواقع والرؤية المستقبلية” وذلك بتشريف وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة د. أبو البشر عبد الرحمن يوسف.

وبحسب سونا تهدف الورشة إلى تشخيص أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الجهود المبذولة لتنمية صناعة الخبز في السودان واقتراح حلول للتصدي لها ومناقشة مكونات الخبز الاستراتيجية وتقييمها، وذلك بجانب التعرف على الوضع الراهن للإنتاج والاستهلاك ومدى تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة الخبز في السودان من حيث الهياكل الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ، ويشارك في الورشة مختصون وخبراء في مجال صناعة الخبز.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)