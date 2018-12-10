فيديو | الاحتلال يقتحم مقرّ "وفا" برام الله

الخليج 365 | فريق التحرير

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، في حي المصايف بمدينة رام الله عصر اليوم الاثنين، ومنعوا المتواجدين بداخله من مغادرته.

وبحسب "وفا" فإن جنود الاحتلال دققوا في هويات الموظفين المتواجدين في مكاتبهم ومنعوهم من مغادرتها، واحتجزوهم في مكتب التحرير.

كما اقتحم جنود الاحتلال غرفة الخوادم الالكترونية في قاعة التحرير واستعرضوا تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة.

واستهدف جنود الاحتلال الموظفين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعوا مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وأصيب عشرات الشبان، ظهر اليوم، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وبجروح بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت عند مدخل رام الله الشمالي وامتدت إلى داخل المدينة، وتحديدًا في أحياء البالوع والمصايف.

واقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وفتشت عددًا من منازل المواطنين واقتحمت بعض المؤسسات، وصادرت تسجيلات لكاميرات مراقبة في ظل اندلاع مواجهات بالمنطقة.