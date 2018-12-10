كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيف إعلامي أردني بعد نشر صورة اعتُبرت مسيئة للمسيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الادعاء العام في الأردن، توقيف إعلامي، ومحررة صحفية، على خلفية نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مسيئة للسيد المسيح عليه السلام، بحسب مصدر قضائي.

وأوقف الادعاء العام المذيع، محمد الوكيل، ناشر موقع "الوكيل" الإخباري، أحد أكثر المواقع الإخبارية شعبية في البلاد، ومحررة صحفية على ذمة التحقيق بعد شكاوى قُدمت بحقه.

وأثار نشر الصورة موجة من الاحتجاج والجدل، حيث رأى البعض في نشر الصورة محاولة إلهاء الشارع عن دعوات الاحتجاج على الممارسات الحكومية، لا سيما إقرار قانون ضريبة الدخل.

وتتضمن الصورة المثيرة للجدل لوحة العشاء الأخير، للسيد المسيح، وبجانبها صورة للشيف التركي المشهور بطريقته برش الملح على الطعام، إضافة إلى وسم صورة السيد المسيح على قدم أحد الحضور في الصورة.

وكان الموقع حذف الصورة ونشر بيان اعتذار أكد فيه أن ما حدث كان خطأ من أحد العاملين في الموقع، وأنه قد تم اتخاذ الإجراء الإداري الذي يستحقه.

وقال في البيان "نشير هنا إلى أنه ومن ضمن المنشورات التي يتم نشرها يومياً، تم نشر منشور مقتبس من صفحات عربية وعالمية، لم نقصد فيه الإساءة للإخوة المسيحيين في وطننا الغالي، ونؤكد أن المنشور تم تداوله عبر صفحات عربية وعالمية على أساس أنه ثقافي منوع يتحدث عن استمرار الرسم الكلاسيكي حتى وقتنا الحالي".

وأثار المنشور غضب الفعاليات المسيحية في الأردن، إذ هدَّد عدد من أهالي بلدة الفحيص، التي تسكنها أقلية مسيحية، بإلغاء الاحتفالات السنوية لذكرى ميلاد السيد المسيح، إذا لم تتخذ الحكومة إجراء ضد من "يمارس الفتنة" في الأردن.

وكان عضو مجلس النواب عن منطقة الفحيص، النائب فوزي طعيمة، طالب الحكومة بمحاسبة ناشر الموقع.

وأعرب في مداخلة بجلسة تشريعية، أمس عن استغرابه من سلوك مالك الموقع، خاصة أنه يتمتع بخبرة طويلة، قبل أن يؤيد نواب "الإخوان المسلمين" ما جاء في كلمة طعيمة.