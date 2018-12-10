كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصحفيين الفلسطينية تندد باعتقال إسرائيل صحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، باعتقال إسرائيل صحفيين اثنين من الضفة الغربية.

واعتبرت النقابة، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء "يندرج في إطار الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين، وجولة أخرى من جولات حرب الاحتلال على حرية الكلمة، ومحاولة لطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة الجهات ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي إلى العمل الجاد والضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن الصحفيين المعتقلين اليوم وجميع الأسرى الصحفيين ووقف الاعتداءات بحقهم.