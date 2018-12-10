كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تحتضن مباحثات يمنية في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر أن مشاورات السلام اليمنية في السويد ستمتد إلى يوم الخميس أو الجمعة.

وبحسب ما أفاد به موقع "الأمناء" الإلكتروني، فإن جلسات المشاورات لن تنتهي يوم غد الثلاثاء، مع استمرار المساعي من أجل عقد جولة ثانية في النصف الثاني من يناير في دولة الكويت.

وأكدت المصادر أن "مائدة المشاورات لن تبني السلام في اليمن لكنّها قد توقف الحرب".

ونقلت المصادر عن مسؤول أممي أن "المهمة هي الوصول إلى اتفاق، وليس إصدار الأحكام حول ما يرتكبه الآخرون"، واعتبر المسؤول الأممي أن هذا التقدم مدهش، لافتاً إلى أن الطرفين عَمِلا من أجل هذا التقدم.