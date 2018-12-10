الشرطة القضائية بابن أحمد تفك لغز جثة أربعيني وجد عاريا بمجرى للصرف الصحي

علم “اليوم 24″ أن الشرطة القضائية لمدينة بن أحمد توصلت إلى هوية الشخص الذي تم العثور على جثته عارية بمجرى للصرف الصحي، قرب قنطرة بـ”عوينة رمضان”.

وتم، حسب المصدر ذاته، توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتكابهم لهذه الجريمة البشعة، بأمر من النيابة العامة التي قررت وضعهم رهن الحراسة النظرية.

وكانت جثة أربعيني وجدت بإحدى قنوات الصرف الصحي قد استنفرت عناصر أمن المنطقة، بعد تلقي اتصال من بعض المواطنين من ساكنة المنطقة، الذين عثروا، يوم الخميس الماضي، على الجثة، التي ظهرت عليها آثار للضرب على مستوى الفخذين والرأس.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات من أجل استكمال الأبحاث، وإخضاعها للتشريح لفائدة البحث المفتوح لتحديد هوية الهالك، وكشف لغز وفاته أو تعرضه للعنف المفضي إلى الموت.