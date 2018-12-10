باطمة تتوج أفضل فنانة مغربية في الشرق الأوسط-فيديو

توجت الفنانة المغربية دنيا باطمة، أمس الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، بلقب أفضل فنانة مغربية في الشرق الأوسط.

وتسلمت باطمة درع “بيروت غولدن أوردز”، في حفل توزيع الجوائز، من طرف السفير المغربي في لبنان محمد كرين، وأهدت هذا اللقب إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي.

وشاركت باطمة مع متابعيها على “أنستغرام” لحظات تتوجيها، وتقديمها لأغنية “المغرب مغربنا” أمام الجمهور اللبناني والنجوم الحاضرين في الحفل.

يذكر أن باطمة صنفت كأفضل فنانة صاعدة ضمن جوائز “باما 2018” في الولايات المتحدة الأمريكية.