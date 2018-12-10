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تمكن خفر السواحل الإسباني في مليلية المحتلة، أمس الأحد، من إنقاذ عدد من المهاجرين السريين، المنحدرين من دول جنوب الصحراء، بعد وصولهم إلى جزيرة “شافاريناس”، الواقعة بعرض بحر المتوسط بالقرب من سواحل الريف، على متن قارب مطاطي للهجرة.
وحسب مصادر إعلام إسبانية، فإن المهاجريين غير النظاميين، الذين بلغ عددهم 37 شخصا، بينهم 26 امرأة، و11 قاصرا، من بينهم رضع، وصلوا إلى شاطئ الثغر المحتل، مليلية، في حدود الساعة التاسعة صباحا، بعد أن عملت عناصر الإنقاذ البحري الإسباني على إنقاذهم، وإخراجهم من الجزيرة.
وتم تقديم المساعدات اللازمة للمهاجرين غير النظاميين المنقذين، الذين كانوا في صحة جيدة، من قبل عناصر منظمة الصليب الأحمر الدولية، وتم نقلهم إلى مراكز اللجوء، الكائنة في مليلية السليبة، قبل إخضاعهم إلى التحقيق من قبل السلطات المحلية لكشف هوياتهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 37 مهاجرا سريا بينهم 26 إمرأة وقاصرين ورضع في جزيرة “شافاريناس” ـ صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .