إنقاذ 37 مهاجرا سريا بينهم 26 إمرأة وقاصرين ورضع في جزيرة “شافاريناس” ـ صور

تمكن خفر السواحل الإسباني في مليلية المحتلة، أمس الأحد، من إنقاذ عدد من المهاجرين السريين، المنحدرين من دول جنوب الصحراء، بعد وصولهم إلى جزيرة “شافاريناس”، الواقعة بعرض بحر المتوسط بالقرب من سواحل الريف، على متن قارب مطاطي للهجرة.

وحسب مصادر إعلام إسبانية، فإن المهاجريين غير النظاميين، الذين بلغ عددهم 37 شخصا، بينهم 26 امرأة، و11 قاصرا، من بينهم رضع، وصلوا إلى شاطئ الثغر المحتل، مليلية، في حدود الساعة التاسعة صباحا، بعد أن عملت عناصر الإنقاذ البحري الإسباني على إنقاذهم، وإخراجهم من الجزيرة.

وتم تقديم المساعدات اللازمة للمهاجرين غير النظاميين المنقذين، الذين كانوا في صحة جيدة، من قبل عناصر منظمة الصليب الأحمر الدولية، وتم نقلهم إلى مراكز اللجوء، الكائنة في مليلية السليبة، قبل إخضاعهم إلى التحقيق من قبل السلطات المحلية لكشف هوياتهم.