بحضور عائلة ملكية..الإيزيدية ليلى مراد تتسلم جائزة “نوبل” للسلام

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الاثنين، مراسيم تسليم الفائزين كل من الدكتور الكونغولي دينيس موكويجي، والعراقية نادية مراد جائزة نوبل للسلام 2018، بحضور العائلة الملكية السويدية.

وبدأت مراسم التسليم باحتفالات تنظمها منظمة “أنقذوا الأطفال” بحضور دينيس موكويجي والعراقية نادية مراد وأعضاء من الأسرة المالكة، وعدد من الأطفال المختارين، يليها حفل رسمي لتسليم الجائزة بحضور الملك النرويجي هارلد الخامس وأفراد عائلته.

وكانت لجنة الجائزة قد منحت موكويجي ومراد الجائزة تكريما لجهودهما لـ “إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة” حسب موقع روسيا اليوم.