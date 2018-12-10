قوات الاحتلال تقتحم مكاتب "وفا" وتصادر تسجيلات كاميرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين، في حي المصايف بمدينة رام الله، ومنعت المتواجدين بداخله من مغادرته، وانسحبت القوات بعد صادرت نسخ من تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال دققت في هويات الموظفين المتواجدين في مكاتبهم ومنعتهم من مغادرته، واحتجزتهم في مكتب التحرير.

واقتحمت القوات غرفة الخوادم الإلكترونية (سيرفيرات) في قاعة التحرير، واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى.

واستهدفت قوات الاحتلال الموظفين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية.